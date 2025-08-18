Vestas Wind Systems A-S Aktie

WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

18.08.2025 08:54:01

Vestas Wind Systems A-S Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen belassen. Die neuen US-Subventionsrichtlinien für Wind- und Solarenergie seien sehr positiv für den Windturbinen-Hersteller, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie böten Klarheit für Projekte, die bis 2030 in Betrieb genommen werden./rob/edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:03 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
164,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
17,01 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
114,85 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

