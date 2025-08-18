Vestas Wind Systems A-S Aktie
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas auf "Overweight" mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen belassen. Die neuen US-Subventionsrichtlinien für Wind- und Solarenergie seien sehr positiv für den Windturbinen-Hersteller, schrieb Akash Gupta in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie böten Klarheit für Projekte, die bis 2030 in Betrieb genommen werden./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 07:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Vestas Wind Systems A-Smehr Analysen
|08:54
|Vestas Wind Systems A-S Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|Vestas Wind Systems A-S Outperform
|RBC Capital Markets
|06:11
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.08.25
|Vestas Wind Systems A-S Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Vestas Wind Systems A-S
|18,01
|19,59%
