Vodafone Group Aktie
|1,23EUR
|-0,09EUR
|-6,72%
WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39
05.02.2026 10:50:58
Vodafone Group Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Pence belassen. Die Tochter Vodacom habe in Afrika gute Geschäfte gemacht, schrieb Robert Grindle in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
|
Unternehmen:
Vodafone Group PLC
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
1,50 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1,09 £
|
Abst. Kursziel*:
37,55%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1,08 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
38,76%
|
Analyst Name::
Robert Grindle
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
