Vodafone Group Aktie

1,23EUR -0,09EUR -6,72%
Vodafone Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
05.02.2026 10:50:58

Vodafone Group Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Vodafone auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Pence belassen. Die Tochter Vodacom habe in Afrika gute Geschäfte gemacht, schrieb Robert Grindle in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion auf die Zahlen./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2026 / 08:02 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vodafone Group PLC Buy
Unternehmen:
Vodafone Group PLC 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
1,50 £
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1,09 £ 		Abst. Kursziel*:
37,55%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1,08 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
38,76%
Analyst Name::
Robert Grindle 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vodafone Group PLC

mehr Nachrichten

Analysen zu Vodafone Group PLC

mehr Analysen
10:50 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
22.01.26 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 Vodafone Group Overweight Barclays Capital
13.01.26 Vodafone Group Sell UBS AG
07.01.26 Vodafone Group Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vodafone Group PLC 1,25 -4,86% Vodafone Group PLC

Aktuelle Aktienanalysen

11:13 OMV Underweight Barclays Capital
10:51 GSK Hold Deutsche Bank AG
10:50 Vodafone Group Buy Deutsche Bank AG
10:50 UBS Buy Deutsche Bank AG
10:49 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
10:49 Novartis Buy Deutsche Bank AG
10:48 BAT Buy Deutsche Bank AG
10:48 ATOSS Software Buy Deutsche Bank AG
10:47 Delivery Hero Hold Deutsche Bank AG
10:46 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
10:46 Salzgitter Buy Deutsche Bank AG
10:45 PVA TePla Buy Deutsche Bank AG
10:44 Infineon Buy Deutsche Bank AG
10:44 BNP Paribas Hold Deutsche Bank AG
08:34 Alphabet A Overweight Barclays Capital
08:29 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
08:25 Siemens Healthineers Outperform RBC Capital Markets
08:24 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:45 HSBC Holdings Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:42 L'Oréal Buy UBS AG
07:40 Symrise Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:40 Givaudan Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:38 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:37 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
07:35 Alphabet A Buy Jefferies & Company Inc.
07:35 Novo Nordisk Neutral UBS AG
07:32 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
07:29 Infineon Buy UBS AG
07:28 E.ON Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:27 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:06 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:32 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:29 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
04.02.26 BP Sector Perform RBC Capital Markets
04.02.26 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 BASF Underweight JP Morgan Chase & Co.
04.02.26 Philips Overweight Barclays Capital
04.02.26 Siemens Healthineers Overweight Barclays Capital
04.02.26 FedEx Buy UBS AG
04.02.26 Givaudan Halten DZ BANK
04.02.26 Infineon Kaufen DZ BANK
04.02.26 SAP Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 Eli Lilly Buy Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 Pfizer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
04.02.26 Michelin Outperform Bernstein Research
04.02.26 Danone Sell Deutsche Bank AG
04.02.26 Sartorius vz. Buy Deutsche Bank AG
04.02.26 Akzo Nobel Buy Deutsche Bank AG
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen