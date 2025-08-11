WACKER CHEMIE Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Hold" belassen. Im Verlauf des Jahres seien die Ergebnisausblicke europäischer Chemieproduzenten im Schnitt ein gutes Stück gesunken, schrieb Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Mit Blick auf die Konsensprognosen für 2025 habe das die Risiken minimiert. Im zweiten Halbjahr richte sich der Blick nun aber bereits auf das kommende Jahr, und hier gebe es erneut das Risiko rückläufiger Annahmen für den Sektor. Wacker Chemie benötige 2026 ein recht starkes Wachstum, um die Konsensschätzungen zu erreichen./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:39 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 10:00 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Hold
Kurs*:
67,05 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold
Kurs aktuell:
66,65 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Chris Counihan
KGV*:
-
