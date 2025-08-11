WACKER CHEMIE Aktie

WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

11.08.2025 10:07:18

WACKER CHEMIE Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Hold" belassen. Im Verlauf des Jahres seien die Ergebnisausblicke europäischer Chemieproduzenten im Schnitt ein gutes Stück gesunken, schrieb Chris Counihan in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Mit Blick auf die Konsensprognosen für 2025 habe das die Risiken minimiert. Im zweiten Halbjahr richte sich der Blick nun aber bereits auf das kommende Jahr, und hier gebe es erneut das Risiko rückläufiger Annahmen für den Sektor. Wacker Chemie benötige 2026 ein recht starkes Wachstum, um die Konsensschätzungen zu erreichen./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / 10:39 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2025 / 10:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
67,05 € 		Abst. Kursziel*:
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
66,65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
Analyst Name::
Chris Counihan 		KGV*:
* Zum Zeitpunkt der Analyse

10:07 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
07.08.25 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
04.08.25 WACKER CHEMIE Hold Deutsche Bank AG
01.08.25 WACKER CHEMIE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
31.07.25 WACKER CHEMIE Halten DZ BANK
