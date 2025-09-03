WACKER CHEMIE Aktie

63,35EUR 0,05EUR 0,08%
WKN DE: WCH888 / ISIN: DE000WCH8881

<
03.09.2025 10:22:40

WACKER CHEMIE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Wacker Chemie von 60 auf 58 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Analyst Tristan Lamotte kappte in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar seine operative Ergebnisschätzung (Ebitda) für das Jahr um 5 Prozent auf 588 Millionen Euro. Er begründete dies mit dem anhaltend mauen Umfeld./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 08:10 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE AG Hold
Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
58,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
62,90 € 		Abst. Kursziel*:
-7,79%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
63,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,45%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

