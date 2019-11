Die Wertpapierexperten der Deutschen Bank habe das Kursziel für die Aktien des heimischen Ziegelherstellers Wienerberger von 22,0 auf 23,0 Euro angehoben. Das "Hold"-Votum bleibt in der Studie des Analysten der Deutschen Bank, Matthias Pfeifenberger, aufrecht.

Zu den am morgigen Donnerstag anstehenden Drittquartalszahlen kommentierte Pfeifenberger, der ihm vorliegende Konsensus deute auf ein "weiteres solides Quartal" hin. Dies veranlasse den Deutsche-Bank-Analysten seine Prognosen leicht hinaufzuschrauben und damit auch sein bisheriges Kursziel.

Am Dienstag waren die Titel der Wienerberger an der Wiener Börse mit plus 0,24 Prozent bei 24,56 Euro aus dem Handel gegangen.

Analysierendes Institut Deutsche Bank

