NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ABB von 36 auf 44 Franken angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Automationskonzern bleibe ein Profiteur der Investitionen, die mehrere Megatrends erforderlich machten, schrieb Analyst Simon Toennessen in einer am Montag vorliegenden Studie. Er verwies auf die Deglobalisierung, Emissionsreduzierung, den Energiewandel und die Elektrifizierung. Nach dem ersten Quartal steige zwar das Kursziel. Doch Simon bevorzugt andere Branchenwerte mit höherem strukturellem Wachstum oder einer attraktiveren Bewertung./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2024 / 06:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2024 / 06:32 / ET



