NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Analyst Piral Dadhania gibt den Adidas-Aktien in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie zu Luxusgüter- und Sportartikelwerten den Vorzug vor anderen Sportartikelherstellern. Er lobte die positive Erwartungsdynamik und das starke Markenbild. Zuletzt sei die Überzeugung für weitere Gewinnverbesserungen zwar nicht mehr so groß gewesen. Doch er bleibe für Adidas über das gesamte Produktportfolio hinweg optimistisch./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2024 / 20:46 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.07.2024 / 00:45 / EDT





