AIR France-KLM Aktie
|14,58EUR
|-0,23EUR
|-1,52%
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Die wichtigste Aufgabe des Chefs einer Fluggesellschaft sei die Kapitalallokation, weshalb es bedauerlich sei, dass die meisten Airlines im Laufe eines Wirtschaftszyklus Werte vernichteten, schrieb Alex Irving in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Nur wenige Sektorunternehmen in Europa überträfen zuverlässig ihre Kapitalkosten: Ryanair und IAG gehörten dazu./edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 19:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
12,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
14,65 €
|
Abst. Kursziel*:
-18,09%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
14,58 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-17,67%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
