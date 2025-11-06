AIR France-KLM Aktie
WKN DE: A3EJGH / ISIN: FR001400J770
AIR France-KLM Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der operative Ergebnis (EBit) der Fluggesellschaft habe wegen höherer Abschreibungen die Erwartungen verfehlt, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die übrigen Zahlen umrahmten aber den Analystenkonsens./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:37 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
|
Unternehmen:
AIR France-KLM
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
12,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
10,16 €
|
Abst. Kursziel*:
18,11%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
11,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,09%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Analysen zu AIR France-KLMmehr Analysen
|10:59
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|21.10.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|09.10.25
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|02.10.25
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
