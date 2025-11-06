AIR France-KLM Aktie

06.11.2025 09:46:12

AIR France-KLM Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air France-KLM nach Zahlen mit einem Kursziel von 12 Euro auf "Market-Perform" belassen. Der operative Ergebnis (EBit) der Fluggesellschaft habe wegen höherer Abschreibungen die Erwartungen verfehlt, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die übrigen Zahlen umrahmten aber den Analystenkonsens./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:37 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 07:37 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: AIR France-KLM Market-Perform
Unternehmen:
AIR France-KLM 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
12,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
10,16 € 		Abst. Kursziel*:
18,11%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
11,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
3,09%
Analyst Name::
Alex Irving 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

