Air Liquide Aktie

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WKN: 850133 / ISIN: FR0000120073

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28.04.2026 08:43:29

Air Liquide Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Air Liquide nach Zahlen mit einem Kursziel von 204 Euro auf "Buy" belassen. Der Umsatz habe im ersten Quartal um ein Prozent unter dem Expertenkonsens gelegen, schrieb der neu für den Gasekonzern zuständige Analyst Marcus Dunford-Castro am Dienstag in seiner ersten Einschätzung. Seine eigene Prognose sei sogar noch etwas anspruchsvoller gewesen als der Konsens./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2026 / 02:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2026 / 02:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Air Liquide S.A. Buy
Unternehmen:
Air Liquide S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
204,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
181,84 € 		Abst. Kursziel*:
12,19%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
181,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,15%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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