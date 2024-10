NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für ASML von 980 auf 750 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Outperform" belassen. Nach einem "Übergangsjahr 2024" habe der Chipindustrie-Ausrüster seine Wachstumsprognose für 2025 auf bescheidenere 16 Prozent nach unten revidiert, schrieb Analystin Sara Russo in einer am Montag vorliegenden Studie. Anleger zweifelten daran, ob diese Korrektur der Ziele ausreicht, um im nächsten Jahr einen Neuanfang zu wagen. Es werde wohl noch ein bis zwei Quartale dauern, bis die Zuversicht zurückkommen werde. Bis dahin verzeichne ASML ein immer noch attraktives, strukturelles Wachstum./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.10.2024 / 20:27 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2024 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.