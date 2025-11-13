Sixt Aktie

74,50EUR -2,50EUR -3,25%
WKN: 723132 / ISIN: DE0007231326

13.11.2025 08:48:21

Sixt SE St Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Sixt nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Diese seien solide gewesen angesichts eines schwierigen konjunkturellen Umfelds, schrieb Constantin Hesse in seiner ersten Einschätzung am Donnerstag. Die Bestätigung des Ausblicks durch den Autovermieter sollte stützend wirken./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:33 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2025 / 02:33 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Sixt SE St. Buy
Unternehmen:
Sixt SE St. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
76,15 € 		Abst. Kursziel*:
31,32%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
74,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
34,23%
Analyst Name::
Constantin Hesse 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

