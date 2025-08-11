Bechtle Aktie
|40,40EUR
|-0,36EUR
|-0,88%
WKN: 515870 / ISIN: DE0005158703
11.08.2025 10:22:48
Bechtle Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bechtle nach Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Der IT-Dienstleister befinde sich wieder auf dem Weg in Richtung Wachstum, schrieb Lars Vom-Cleff in einer am Montag vorliegenden Studie./mis/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:58 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
49,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40,30 €
|
Abst. Kursziel*:
21,59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21,29%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bechtle AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Freundlicher Handel: TecDAX zum Handelsstart stärker (finanzen.at)
|
08.08.25
|Freitagshandel in Frankfurt: TecDAX bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
08.08.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX beendet die Freitagssitzung im Plus (finanzen.at)
|
08.08.25
|Bechtle-Aktie schließt stark: Bechtle verzeichnet mehr Umsatz (dpa-AFX)
|
08.08.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen TecDAX am Freitagnachmittag steigen (finanzen.at)
|
08.08.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX stärker (finanzen.at)
|
08.08.25
|ANALYSE-FLASH: Baader Bank belässt Bechtle auf 'Buy' - Ziel 51 Euro (dpa-AFX)
|
08.08.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Freitagmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu Bechtle AGmehr Analysen
|10:22
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07:26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|10:22
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|07:26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|10:22
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.25
|Bechtle Kaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Bechtle Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|08.08.25
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|09.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.05.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|08.04.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|18.03.24
|Bechtle Underweight
|Barclays Capital
|07:26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.05.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.05.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|01.04.25
|Bechtle Neutral
|UBS AG
|31.03.25
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Bechtle AG
|40,30
|-1,13%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:07
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|09:31
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Merck Buy
|UBS AG
|09:18
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:17
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:17
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08:51
|RTL Hold
|Warburg Research
|08:51
|Symrise Buy
|Warburg Research
|08:50
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|08:49
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|08:48
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|08:33
|Reckitt Benckiser Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:28
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:52
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:51
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:50
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|07:32
|TotalEnergies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:24
|SMA Solar Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:23
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|08.08.25
|Linde Outperform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Commerzbank Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Symrise Buy
|Baader Bank
|08.08.25
|Santander Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.08.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Zurich Insurance Verkaufen
|DZ BANK
|08.08.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Hennes & Mauritz AB Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08.08.25
|Rio Tinto Kaufen
|DZ BANK