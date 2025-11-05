BMW Aktie
|85,22EUR
|5,20EUR
|6,50%
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BMW nach Zahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen weitgehend erfüllt, schrieb Marc-Rene Tonn am Mittwoch. Die Barmittelzuflüsse der ersten neun Monate seien solide gewesen. Die Prognosesenkung vom Oktober lasse allerdings einen recht mauen Cashflow im vierten Quartal vermuten./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
95,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
80,02 €
|
Abst. Kursziel*:
18,72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
85,22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11,48%
|
Analyst Name::
Marc-Rene Tonn
|
KGV*:
-
