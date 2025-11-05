BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
BMW Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BMW nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 89 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi sah in dem Report am Mittwoch erste Anzeichen, dass sich die Absatzvolumina in China stabilisieren. Dies sei genau das, woraus es wirklich ankomme. Er sieht darin auch starke Signalwirkung für die gesamte Branche./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 07:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BMW AG Overweight
Unternehmen:
BMW AG
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
89,00 €
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
80,68 €
Abst. Kursziel*:
10,31%
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
81,72 €
Abst. Kursziel aktuell:
8,91%
Analyst Name::
Jose M Asumendi
KGV*:
-
09:39
|Investment-Note für BMW-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research (finanzen.at)
09:35
|ROUNDUP: BMW verdient im Tagesgeschäft wie erwartet - Aktie verliert leicht (dpa-AFX)
07:34
|BMW verdient im Tagesgeschäft wie erwartet - Plus zum schwachen Vorjahr (dpa-AFX)
04.11.25
|Ausblick: BMW-Aktie stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
04.11.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert am Dienstagnachmittag im Minus (finanzen.at)
04.11.25
|DAX 40-Titel BMW-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BMW von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
31.10.25
|Bernstein Research mit Investmenttipp: Outperform-Note für BMW-Aktie (finanzen.at)
30.10.25
|VW, Porsche Mercedes und BMW: So schlecht steht es um die deutsche Autoindustrie (Spiegel Online)
|BMW AG
|82,28
|2,82%
