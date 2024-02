ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Commerzbank von 16,30 auf 17,40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Graduelle Renditesteigerungen (RoTE) und hohe Ausschüttungen an die Aktionäre böten erhebliches Aufwärtspotenzial für die Aktien der Bank, schrieb Analyst Mate Nemes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Diese seien zudem attraktiv bewertet./la/gl



