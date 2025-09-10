Continental Aktie
|74,16EUR
|-0,18EUR
|-0,24%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Lesne widmete sich am Mittwoch dem Feedback auf seine jüngsten Einschätzungen zur Konzernaufspaltung und der künftig eigenständigen Autozuliefersparte Aumovio. Hauptsorge der Anleger sei eine möglicherweise länger anhaltende Schwäche im Reifengeschäft. Es sei (noch) nicht Konsens, dass Conti eine Prämie gegenüber Michelin verdiene. Der mögliche Auftrieb durch die Trennung von ContiTech werde bisher wenig diskutiert. Lesne geht aber davon aus, dass dieser Aspekt nach der Aumovio-Abspaltung in den Fokus rückt./rob/ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 02:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
