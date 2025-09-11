Continental Aktie

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

11.09.2025 07:03:37

Continental Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst David Lesne ging am Mittwochabend auf das inzwischen veröffentlichte Börsenprospekt für die vor der Abspaltung stehende Autozuliefersparte Aumovio ein. Darin seien weitere Finanzdetails zum neuen Unternehmen enthalten, auch zu einzelnen Bereichen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 17:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
100,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
72,92 € 		Abst. Kursziel*:
37,14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
72,62 € 		Abst. Kursziel aktuell:
37,70%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

