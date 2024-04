NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Von den Aktivitäten, die der US-Reifenhersteller Goodyear bereits im November zum Verkauf gestellt habe, würde das Geschäft mit den besonders hochwertigen Reifen (OTR) sehr gut zur Akquisitionsstrategie von Continental passen, schrieb Analyst Michael Aspinall in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Dessen Übernahme würde sich positiv auf die Gewinne (EPS) des deutschen Autozulieferers und Reifenherstellers auswirken und die Verschuldung vergleichsweise wenig erhöhen./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 25.04.2024 / 10:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.04.2024 / 10:53 / ET





