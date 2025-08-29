Delivery Hero Aktie

22,20EUR -0,17EUR -0,76%
Delivery Hero für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
29.08.2025 07:09:54

Delivery Hero Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fundamentaldaten seien stark, der Fokus liege allerdings anderswo, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung des Halbjahresberichts. Er sieht die Aktien vor allem durch die Unsicherheit rund um die Anteilsreduzierung des Großaktionärs Prosus gebremst./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 22:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
35,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
23,22 € 		Abst. Kursziel*:
50,73%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
57,66%
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Delivery Heromehr Nachrichten