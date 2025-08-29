Delivery Hero Aktie
|22,20EUR
|-0,17EUR
|-0,76%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 35 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Fundamentaldaten seien stark, der Fokus liege allerdings anderswo, schrieb Jo Barnet-Lamb am Donnerstagabend in seiner Nachbetrachtung des Halbjahresberichts. Er sieht die Aktien vor allem durch die Unsicherheit rund um die Anteilsreduzierung des Großaktionärs Prosus gebremst./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.08.2025 / 22:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23,22 €
|
Abst. Kursziel*:
50,73%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
57,66%
|
Analyst Name::
Jo Barnet-Lamb
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Delivery Heromehr Nachrichten
|
28.08.25
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Delivery Hero auf 29 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
28.08.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
28.08.25