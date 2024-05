LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank Citigroup hat das Kursziel für Delivery Hero von 38 auf 35 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Analyst Joseph McNamara kürzte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Essenslieferdienst wegen der Gefahr größerer Konkurrenz auf Kernmärkten wie etwa in Korea oder Saudi-Arabien. Er prognostiziert aber, dass Delivery Hero ab dem zweiten Halbjahr wieder einen positiven Free Cashflow erwirtschaftet. Dies wäre ein wichtiger Meilenstein, denn einige Bedenken hinsichtlich der Liquiditätsposition sollten damit ausgeräumt werden./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2024



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.