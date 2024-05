NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts des Verkaufs des Foodpanda-Geschäfts in Taiwan an Uber auf "Outperform" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Analystin Annick Maas urteilte in einer am Dienstag vorliegenden Studie, der vereinbarte Preis sei attraktiv. Es sollte bei den Anlegern gut ankommen, dass mit den Erlösen die Kapitalstruktur der Gruppe verbessert werde. Eine mögliche Hürde sei aber vielleicht noch die lokale Regulierungsbehörde, da die Transaktion Uber einen dominanten Marktanteil in Taiwan verschaffe./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2024 / 06:28 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.05.2024 / 06:28 / UTC



