Deutsche Börse Aktie

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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055

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23.03.2026 14:30:04

Deutsche Börse Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Börse von 250 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe wegen der starken Handelsaktivität im ersten Quartal seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie des Börsenbetreibers bis 2028 angehoben, schrieb Michael Werner in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem mit Beginn des Nahostkonflikts hätten die Volumina zugenommen./ck/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:44 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
Unternehmen:
Deutsche Börse AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
260,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
244,70 € 		Abst. Kursziel*:
6,25%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
240,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8,11%
Analyst Name::
Michael Werner 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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