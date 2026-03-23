Deutsche Börse Aktie
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WKN: 581005 / ISIN: DE0005810055
Deutsche Börse Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Börse von 250 auf 260 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe wegen der starken Handelsaktivität im ersten Quartal seine Schätzungen für das Ergebnis je Aktie des Börsenbetreibers bis 2028 angehoben, schrieb Michael Werner in einer am Montag vorliegenden Studie. Vor allem mit Beginn des Nahostkonflikts hätten die Volumina zugenommen./ck/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 19:44 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Börse AG Neutral
|
Unternehmen:
Deutsche Börse AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
260,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
244,70 €
|
Abst. Kursziel*:
6,25%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
240,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,11%
|
Analyst Name::
Michael Werner
|
KGV*:
-
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