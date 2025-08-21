NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die künftigen Zollverhältnisse würden klarer, doch die Frage sei nun, wie die Weltwirtschaft darauf reagiere, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derzeit entwickele sich das Frachtvolumen robust./tih/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 18:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 05:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.