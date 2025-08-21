DHL Group Aktie
WKN: 555200 / ISIN: DE0005552004
DHL Group (ex Deutsche Post) Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group auf "Outperform" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Die künftigen Zollverhältnisse würden klarer, doch die Frage sei nun, wie die Weltwirtschaft darauf reagiere, schrieb Alex Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Derzeit entwickele sich das Frachtvolumen robust./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2025 / 18:18 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 05:00 / UTC
|
Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
43,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
41,31 €
|
Abst. Kursziel*:
4,09%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
41,41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,84%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
