RATIONAL Aktie
WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803
RATIONAL Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational nach Zahlen von 1080 auf 1100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zwar habe der Ausblick des Großküchenausstatters den Erwartungen entsprochen, doch die vorgeschlagene Dividende sei eine positive Überraschung, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. Ebenfalls positiv sei gewesen, dass das gesamte Mengenwachstum von Rational im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder bei 6 Prozent gelegen habe./ck/rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 21:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 21:17 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
1 100,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
620,50 €
|
Abst. Kursziel*:
77,28%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
610,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
80,33%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
Analysen zu RATIONAL AG
|08:09
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|20.03.26
|RATIONAL Buy
|UBS AG
|20.03.26
|RATIONAL Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.03.26
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.02.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|13.01.26
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|06.11.25
|RATIONAL Underperform
|RBC Capital Markets
|20.03.26
|RATIONAL Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06.02.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|21.01.26
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|05.12.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|RATIONAL Neutral
|UBS AG
