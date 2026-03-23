RATIONAL Aktie

610,00EUR -13,00EUR -2,09%
RATIONAL für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 701080 / ISIN: DE0007010803

23.03.2026 08:09:23

RATIONAL Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Rational nach Zahlen von 1080 auf 1100 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Zwar habe der Ausblick des Großküchenausstatters den Erwartungen entsprochen, doch die vorgeschlagene Dividende sei eine positive Überraschung, schrieb Philippe Lorrain in einer am Montag vorliegenden Studie. Ebenfalls positiv sei gewesen, dass das gesamte Mengenwachstum von Rational im abgelaufenen Geschäftsjahr wieder bei 6 Prozent gelegen habe./ck/rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 21:17 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.03.2026 / 21:17 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RATIONAL AG Outperform
Unternehmen:
RATIONAL AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
1 100,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
620,50 € 		Abst. Kursziel*:
77,28%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
610,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
80,33%
Analyst Name::
Philippe Lorrain 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu RATIONAL AG

Analysen zu RATIONAL AG

08:09 RATIONAL Outperform Bernstein Research
20.03.26 RATIONAL Buy UBS AG
20.03.26 RATIONAL Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
20.03.26 RATIONAL Overweight Barclays Capital
20.03.26 RATIONAL Sector Perform RBC Capital Markets
