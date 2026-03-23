LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie
|468,75EUR
|11,95EUR
|2,62%
WKN: 853292 / ISIN: FR0000121014
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für LVMH von 610 auf 580 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Vor dem im April anstehenden Bericht zum Umsatz im ersten Quartal überarbeitete Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen. Sie verwies auf aktuelle Branchendaten und geopolitische Entwicklungen wie etwa den Krieg im Nahen Osten sowie auf die jüngsten Wechselkursbewegungen und Gespräche mit dem Investor-Relations-Team als Grund für ihre Prognosesenkungen. Vor allem die Region Naher Osten, so präzisierte sie, trage 6 Prozent zum Umsatz der Sparte Mode & Lederwaren bei und sei bis vor kurzem ein Wachstumsmotor gewesen./ck/rob/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 18:25 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Neutral
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Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
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Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
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Kursziel:
580,00 €
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Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
455,65 €
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Abst. Kursziel*:
27,29%
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Rating update:
Neutral
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Kurs aktuell:
468,75 €
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Abst. Kursziel aktuell:
23,73%
|
Analyst Name::
Chiara Battistini
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KGV*:
-
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