Danone Aktie

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WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

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23.03.2026 12:12:22

Danone Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Danone nach der angekündigten Übernahme des Trinkmahlzeiten-Herstellers Huel auf "Overweight" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Zudem steht die Aktie auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Dieser Zukauf werde die Protein-Sparte des Nahrungsmittelkonzerns stärken, schrieb Celine Pannuti in einer am Montag vorliegenden Studie. Details gebe es zwar noch nicht, sie gehe aber von einem Umsatzmultiplikator im Bereich des 5- bis 6-fachen aus. Zudem verwies die Analystin auf Medienberichte aus den Jahren 2021 und 2022, in denen von einer potenziellen Bewertung von 1 Milliarde Pfund im Falle eines Börsengangs von Huel die Rede gewesen sei./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2026 / 09:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / 09:13 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Overweight
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
68,92 € 		Abst. Kursziel*:
30,59%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
68,80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
30,81%
Analyst Name::
Celine Pannuti 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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