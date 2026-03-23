Henkel vz. Aktie

64,88EUR -1,18EUR -1,79%
Henkel vz. für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
23.03.2026 06:54:32

Henkel vz Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Henkel von 79 auf 73 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Aktien der Düsseldorfer seien "frustrierend günstig", schrieb David Hayes am Sonntagnachmittag. Für eine Kaufempfehlung bräuchte es aber klare Hinweise auf ein robusteres Geschäft mit Konsumgütern./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.03.2026 / 10:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.03.2026 / 20:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Henkel KGaA Vz. Hold
Unternehmen:
Henkel KGaA Vz. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
73,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
65,94 € 		Abst. Kursziel*:
10,71%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
64,88 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,52%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.

mehr Nachrichten

Analysen zu Henkel KGaA Vz.

mehr Analysen
06:54 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
18.03.26 Henkel vz. Sector Perform RBC Capital Markets
18.03.26 Henkel vz. Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.03.26 Henkel vz. Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.03.26 Henkel vz. Neutral UBS AG
Eintrag hinzufügen
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Henkel KGaA Vz. 65,64 -0,64% Henkel KGaA Vz.

Aktuelle Aktienanalysen

06:54 Henkel vz. Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen