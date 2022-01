Die Analysten der Berenberg Bank haben ihre Empfehlung für die Aktien des heimischen Flughafen Wien von "Buy" auf "Hold" zurückgenommen. Auch das Kursziel wurde von dem Analystenteam rund um William Fitzalan Howard von 36,00 Euro auf 32,00 Euro nach unten revidiert.

Die Experten verweisen auf ein begrenztes Aufwärtspotenzial für die Aktie. Der kurzfristige Ausblick auf das Verkehrsaufkommen sei gemischt. Aktuell hat der Airport einen überraschend hohen Anteil an Geschäftsreisende, das Aufkommen von Reisenden die am Flughafen umsteigen bzw. weiterreisen sei aber begrenzt. Langfristig gebe es aber bessere Aussichten für die Entwicklung der Passagierzahlen.

Für das Geschäftsjahr 2021 erwarten die Berenberg-Analysten ein negatives Ergebnis je Aktie von 0,2 Euro. Für die Folgejahre 2022 und 2023 werden wieder Gewinne in Höhe von 0,60 bzw. 1,10 Euro je Titel erwartet. Diese Werte liegen unter den bisherigen Schätzungen. Für das Jahr 2021 wird keine Dividendenausschüttung prognostiziert, für die Folgejahre werden Dividendenzahlungen in Höhe von 0,4 bzw. 0,6 Euro pro Anteilsschein gesehen.

Am Mittwoch im Frühhandel notierten die Flughafen-Wien-Titel an der Wiener Börse mit plus 1,05 Prozent bei 28,80 Euro.

