FUCHS Aktie
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WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
FUCHS SE VZ Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fuchs SE nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 55 Euro auf "Buy" belassen. Der Schmierstoffhersteller habe ordentlich abgeschnitten und die Erwartungen durch die Bank übertroffen, schrieb Constantin Hesse am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Dazu komme ein angehobener Umsatzausblick. Die Prognosesenkung für den freien Barmittelzufluss habe das Unternehmen schon bei seinem Kapitalmarkttag signalisiert; die entsprechende Konsensschätzung nehme diese vorweg./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FUCHS SE VZ Buy
|
Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
55,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
40,54 €
|
Abst. Kursziel*:
35,67%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
40,14 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,02%
|
Analyst Name::
Constantin Hesse
|
KGV*:
-
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
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|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags (finanzen.at)
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30.04.26
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30.04.26
|EQS-News: FUCHS SE schließt vollständige Übernahme des Joint Ventures OPET FUCHS erfolgreich ab (EQS Group)
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30.04.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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30.04.26
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