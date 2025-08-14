NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) der Großreederei liege um drei Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Alexia Dogani in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Höhere Kosten hätten sich hier belastend ausgewirkt./rob/bek/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:08 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:17 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.