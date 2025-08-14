Hapag-Lloyd Aktie

121,00EUR -11,40EUR -8,61%
Hapag-Lloyd für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: HLAG47 / ISIN: DE000HLAG475

14.08.2025 14:08:06

Hapag-Lloyd Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) der Großreederei liege um drei Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Alexia Dogani in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Höhere Kosten hätten sich hier belastend ausgewirkt./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:17 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
70,00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
133,10 € 		Abst. Kursziel*:
-47,41%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
121,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-42,15%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

