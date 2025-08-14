Hapag-Lloyd Aktie
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebitda) der Großreederei liege um drei Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Alexia Dogani in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Höhere Kosten hätten sich hier belastend ausgewirkt./rob/bek/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:08 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 07:17 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hapag-Lloyd AG Underweight
|
Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
70,00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
133,10 €
|
Abst. Kursziel*:
-47,41%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
121,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-42,15%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
