NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für LVMH mit einem Kursziel von 800 Euro auf "Outperform" belassen. Die großen Luxusmarken müssten sich mit Blick auf Niederlassungen in New York in große Immobilien einkaufen, schrieb Analyst Luca Solca in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenkommentar. Denn einem befragten Immobilienexperten zufolge dürften die Mieten für die nicht hinreichend vorhandenen Gewerbeflächen stark steigen. LVMH versuche die Wettbewerber in diesem Punkt regelrecht in einen Wettbewerb zu drängen, und das zulasten von deren deutlich geringeren bilanziellen Möglichkeiten./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.03.2025 / 18:23 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2025 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.