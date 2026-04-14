Nemetschek Aktie
|58,95EUR
|-0,75EUR
|-1,26%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
Nemetschek SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 115 Euro auf "Buy" belassen. Die Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists (HCSS) sei strategisch sinnvoll, schrieb Nay Soe Naing am Dienstag. Damit ergänze der Bausoftwarespezialist sein Ankerprodukt Bluebeam./rob/ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2026 / 05:40 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
115,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
59,45 €
|
Abst. Kursziel*:
93,44%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
58,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
95,08%
|
Analyst Name::
Nay Soe Naing
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SE
Analysen zu Nemetschek SE
|08:37
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|08.04.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|08:37
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|08.04.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|08:37
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|07.04.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|02.04.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|59,45
|-0,42%
Aktuelle Aktienanalysen
|09:53
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|09:42
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|09:28
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Equal Weight
|Barclays Capital
|09:28
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|09:27
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|09:26
|Porsche vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:26
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|09:25
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|08:57
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|08:57
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|08:56
|GSK Underweight
|Barclays Capital
|08:55
|CEWE Stiftung Buy
|Warburg Research
|08:39
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:37
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:36
|Tesla Neutral
|UBS AG
|08:20
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|08:07
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|07:59
|Porsche vz. Underweight
|Barclays Capital
|07:50
|Mercedes-Benz Group Equal Weight
|Barclays Capital
|07:39
|Engie Market-Perform
|Bernstein Research
|07:23
|Valeo Equal Weight
|Barclays Capital
|07:21
|AUMOVIO Overweight
|Barclays Capital
|07:17
|Michelin Equal Weight
|Barclays Capital
|07:15
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|07:13
|L'Oréal Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:07
|EVOTEC Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:04
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06:41
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:28
|Santander Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:26
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Mercedes-Benz Group Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|13.04.26
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Airbus Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Ströer Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Springer Nature Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|RTL Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Brenntag Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|MTU Aero Engines Equal Weight
|Barclays Capital
|13.04.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Schneider Electric Overweight
|Barclays Capital