Nemetschek Aktie
|62,65EUR
|3,10EUR
|5,21%
WKN: 645290 / ISIN: DE0006452907
16.04.2026 07:55:22
Nemetschek SE Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Die Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists vergrößere den Markt, den der Bausoftwarespezialist ansprechen könne, schrieb Alice Jennings am Mittwoch./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 14:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 14:35 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
85,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
59,05 €
|
Abst. Kursziel*:
43,95%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
62,65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
35,67%
|
Analyst Name::
Alice Jennings
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
17:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende stärker (finanzen.at)
|
17:58
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
15:58
|Börse Frankfurt: nachmittags Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
15:58
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Das macht der MDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: TecDAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:27
|Börse Frankfurt: MDAX mittags stärker (finanzen.at)
|
09:29
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart (finanzen.at)
|
15.04.26
|Handel in Frankfurt: nachmittags Gewinne im TecDAX (finanzen.at)
Analysen zu Nemetschek SE
|07:55
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|07:55
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|07:55
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|14.04.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.04.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.04.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.04.26
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|13.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.25
|Nemetschek Verkaufen
|DZ BANK
|04.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
|62,65
|5,21%
Aktuelle Aktienanalysen
|16:56
|L'Oréal Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16:53
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:55
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|14:41
|TotalEnergies Overweight
|Barclays Capital
|14:35
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|14:32
|Eni Overweight
|Barclays Capital
|12:41
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|12:06
|easyJet Sell
|Deutsche Bank AG
|10:26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|10:26
|Schaeffler Sell
|UBS AG
|10:18
|DocMorris Sell
|UBS AG
|10:01
|ASML NV Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|Commerzbank Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|NORMA Group Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Bayer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:51
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:49
|Airbus Buy
|Deutsche Bank AG
|09:47
|Schaeffler Hold
|Deutsche Bank AG
|09:46
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|GEA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:41
|HENSOLDT Buy
|Deutsche Bank AG
|09:37
|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|09:36
|Brenntag Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:35
|JCDecaux Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|DHL Group Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:34
|ING Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:30
|Mercedes-Benz Group Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:28
|TotalEnergies Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:17
|easyJet Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:59
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:55
|Kering Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:54
|Pernod Ricard Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:53
|Pernod Ricard Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Hermès Buy
|Deutsche Bank AG
|08:42
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|08:41
|Heidelberger Druckmaschinen Hold
|Warburg Research
|08:30
|Volvo AB Market-Perform
|Bernstein Research
|08:28
|Daimler Truck Underperform
|Bernstein Research
|08:26
|TRATON Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|FUCHS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:11
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|FUCHS Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:02
|BP Buy
|UBS AG
|07:59
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|07:58
|Delivery Hero Buy
|UBS AG
|07:56
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|07:55
|Nemetschek Overweight
|Barclays Capital
|07:54
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|07:52
|Deutsche Telekom Overweight
|Barclays Capital