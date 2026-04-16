LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Nemetschek mit einem Kursziel von 85 Euro auf "Overweight" belassen. Die Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists vergrößere den Markt, den der Bausoftwarespezialist ansprechen könne, schrieb Alice Jennings am Mittwoch./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 14:35 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / 14:35 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.