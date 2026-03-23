ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Novartis auf "Neutral" mit einem Kursziel von 116 Franken belassen. Analyst Matthew Weston verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf anstehende entscheidende Studiendaten aus den Programmen des US-Biotechunternehmens Avidity Biosciences, das der Schweizer Pharmakonzern übernommen hat. Die ersten Daten dürften wohl aus der Phase-3-Studie Harbor zu Del-Desiran bei der seltenen Muskelerkrankung DM1 stammen. Expertenmeinungen zufolge dürfte die Harbor-Studie zwar erfolgreich sein, aber das Konkurrenzprodukt von Dyne Therapeutics könnte ein besseres Gesamtprofil aufweisen./ck/rob/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.03.2026 / 17:12 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





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