Novo Nordisk Aktie

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WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333

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06.05.2026 13:09:29

Novo Nordisk Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Richard Vosser attestierte dem Pharmakonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein starkes erstes Quartal - vor allem mit Blick auf das bereinigte operative Ergebnis, das die Erwartungen um 14 Prozent übertroffen habe. Der Mittelwert der neuen Zielspanne für den operativen Gewinn untermauere den Analystenkonsens./rob/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:03 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
Unternehmen:
Novo Nordisk 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
250,00 DKK
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
40,84 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
293,00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Richard Vosser 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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