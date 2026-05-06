Novo Nordisk Aktie
|39,01EUR
|0,69EUR
|1,79%
WKN DE: A3EU6F / ISIN: DK0062498333
Novo Nordisk Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Richard Vosser attestierte dem Pharmakonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein starkes erstes Quartal - vor allem mit Blick auf das bereinigte operative Ergebnis, das die Erwartungen um 14 Prozent übertroffen habe. Der Mittelwert der neuen Zielspanne für den operativen Gewinn untermauere den Analystenkonsens./rob/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:03 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:03 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Novo Nordisk Neutral
|
Unternehmen:
Novo Nordisk
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
250,00 DKK
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
40,84 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
293,00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Novo Nordisk
|
05.05.26
|Ausblick: Novo Nordisk legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Zurückhaltung in Europa: STOXX 50 beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
01.05.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 zum Handelsende freundlich (finanzen.at)
|
30.04.26
|Pluszeichen in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
|
29.04.26
|Börse Europa: STOXX 50 zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
28.04.26
|Novo Nordisk setzt auf Rückkäufe - wird die Aktie zum Profiteur? (finanzen.at)
|
27.04.26