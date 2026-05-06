NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Novo Nordisk nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 250 dänischen Kronen belassen. Richard Vosser attestierte dem Pharmakonzern in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ein starkes erstes Quartal - vor allem mit Blick auf das bereinigte operative Ergebnis, das die Erwartungen um 14 Prozent übertroffen habe. Der Mittelwert der neuen Zielspanne für den operativen Gewinn untermauere den Analystenkonsens./rob/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:03 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.05.2026 / 08:03 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.