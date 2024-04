FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Porsche AG vor Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Analyst Tim Rokossa rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie aus mehreren Gründen mit einem gedämpften Start in das Jahr. Der Rückgang der Luxusnachfrage in China sowie regulatorische Auswirkungen in den USA dürften sich auf die Volumina des Sportwagenbauers ausgewirkt haben. Er geht davon aus, dass die Marge im ersten Quartal unter der Jahreszielspanne liegen wird./tih/gl



