PUMA Aktie
|18,09EUR
|-0,03EUR
|-0,14%
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma von 20 auf 19 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. EEr habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklungen der US-Importzölle spiegelten sich nun in seinen Annahmen für die Luxusgüter- und Modekonzerne wider. Puma habe im ersten Halbjahr durch die Bank deutlich schwächer abgeschnitten als erwartet./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 17:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
19,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
18,40 €
|
Abst. Kursziel*:
3,29%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
18,09 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,06%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SEmehr Nachrichten
|
08.08.25
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
08.08.25
|MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine PUMA SE-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
07.08.25
|EQS-NVR: PUMA SE: Release according to Article 41 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
07.08.25
|EQS-NVR: PUMA SE: Veröffentlichung der Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
06.08.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: So performt der MDAX am Mittwochmittag (finanzen.at)
|
05.08.25
|EQS-DD: PUMA SE: Arthur Höld, Kauf (EQS Group)
|
05.08.25
|EQS-DD: PUMA SE: Arthur Höld, buy (EQS Group)
|
04.08.25
|Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Ende des Montagshandels fester (finanzen.at)
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|18,17
|0,30%
