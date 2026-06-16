LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Redcare Pharmacy von 70 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal sei bisher stark gelaufen, schrieb Guillaume Galland am Montagabend nach den Signalen der Onlineapotheke. Die neuen Jahresziele wertet er positiv./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 22:54 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 03:00 / GMT



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