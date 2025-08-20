Rheinmetall Aktie

1 567,00EUR 6,00EUR 0,38%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

20.08.2025 11:18:17

Rheinmetall Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Buy" belassen. Das organische Wachstum der europäischen Investitionsgüterindustrie sei im zweiten Quartal relativ stabil gewesen, schrieb Supriya Subramanian in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenrückblick. Vielleicht sei der Tiefpunkt erreicht, sodass es im zweiten Halbjahr eine leichte Erholung geben könne. Wachstum dürfte ihrer Einschätzung nach in den kommenden Quartalen aber schwierig bleiben./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.08.2025 / 20:58 / GMT

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
1 556,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
1 567,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Supriya Subramanian 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

