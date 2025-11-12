RWE Aktie

45,89EUR 3,10EUR 7,24%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129

12.11.2025 08:49:48

RWE Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) liege um 300 Millionen Euro über der Konsensschätzung, schrieb Alexander Wheeler in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Verkauf eines Rechenzentrumsprojekts habe hierzu beigetragen. Der Schritt sei interessant, denn RWE verfüge über weitere "alte Anlagen" in Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden. Mit diesen könnten in Zukunft weitere Werte gehoben werden./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:13 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:13 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
Unternehmen:
RWE AG St. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
44,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
44,33 € 		Abst. Kursziel*:
-0,74%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
45,89 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-4,12%
Analyst Name::
Alexander Wheeler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

