RWE Aktie
|45,89EUR
|3,10EUR
|7,24%
WKN: 703712 / ISIN: DE0007037129
RWE Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für RWE nach Zahlen zu den ersten neun Monaten mit einem Kursziel von 44 Euro auf "Outperform" belassen. Der bereinigte operative Gewinn (Ebitda) liege um 300 Millionen Euro über der Konsensschätzung, schrieb Alexander Wheeler in seiner ersten Einschätzung am Mittwoch. Der Verkauf eines Rechenzentrumsprojekts habe hierzu beigetragen. Der Schritt sei interessant, denn RWE verfüge über weitere "alte Anlagen" in Großbritannien, Deutschland und den Niederlanden. Mit diesen könnten in Zukunft weitere Werte gehoben werden./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:13 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 02:13 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Outperform
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
44,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
44,33 €
|
Abst. Kursziel*:
-0,74%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
45,89 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4,12%
|
Analyst Name::
Alexander Wheeler
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten
|
14:20
|ROUNDUP 2/Rechenzentrumsverkauf: RWE übertrifft Erwartungen - Aktie zieht an (dpa-AFX)
|
10:19
|ANALYSE-FLASH: RBC belässt RWE auf 'Outperform' - Ziel 44 Euro (dpa-AFX)
|
10:13
|RWE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight (finanzen.at)
|
10:13
|Aktien-Analyse: Bernstein Research bewertet RWE-Aktie (finanzen.at)
|
10:03