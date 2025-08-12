SAFRAN Aktie

290,90EUR 3,20EUR 1,11%
SAFRAN

WKN: 924781 / ISIN: FR0000073272

12.08.2025 18:25:55

SAFRAN Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Safran nach Halbjahreszahlen von 278 auf 332 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die dynamische Umsatzentwicklung von 2024 habe sich fortgesetzt und die operative Marge habe einen Rekordwert erreicht, schrieb Robert Czerwensky in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für den Luftfahrtkonzern./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 17:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

