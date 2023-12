NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Scout24 von 79 auf 80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analystin Wassachon Udomsilpa befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit den Aussichten der europäischen Online-Händler und -Dienstleister im kommenden Jahr. Für den Sektor, der 2023 zu den Segmenten mit der schlechtesten Performance gehörte, ist sie für 2024 positiver gestimmt. Ihre "Top-Ideas" sind Zalando , Delivery Hero , Scout24 und Teamviewer ./edh/lew



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2023 / 00:13 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2023 / 00:15 / EST



