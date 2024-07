NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Analyst Nicholas Green verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf die Aktivitäten des Konzerns in Indien und sieht sich in seinem "Underperform"-Urteil über die Aktie des Energietechnikkonzerns bestätigt./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2024 / 21:07 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2024 / 05:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.