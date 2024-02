ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Der Medizintechnikhersteller habe einen "sauberen Quartalsbericht" abgegeben, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bei vielen Anlegern stehe die Aktie im negativen Licht, viele hätten auf fallende Kurse gesetzt. Es habe daher wohl bei vielen die Sorge gegeben, dass die Erwartungen verfehlt werden. So sei es aber nicht gekommen./tih/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 06:35 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2024 / 06:35 / GMT



