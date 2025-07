NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Healthineers auf "Outperform" mit einem Kursziel von 59 Euro belassen. Die Aktie des Medizintechnikunternehmens sei das "Best of Bernstein Pick" für das dritte Quartal, schrieb Lisa Bedell Clive in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sie verwies auf die starke Erfolgsgeschichte und hält den Aktienüberhang aufgrund eines möglichen weiteren Teilverkaufs durch den Mutterkonzern Siemens für "mehr als ausreichend" im aktuellen Kurs berücksichtigt./ck/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2025 / 21:47 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2025 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.