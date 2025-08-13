NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 161 dänischen Kronen belassen. Auf den ersten Blick lobte Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie starke Auftragseingänge, vor allem im Bereich mit Windkraftanlagen an Land. Erfreulich seien auch Fortschritte bei der Senkung der Gewährleistungskosten./tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:31 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:31 / BST



