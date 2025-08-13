Vestas Wind Systems A-S Aktie
|15,65EUR
|0,12EUR
|0,74%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921
Vestas Wind Systems A-S Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 161 dänischen Kronen belassen. Auf den ersten Blick lobte Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie starke Auftragseingänge, vor allem im Bereich mit Windkraftanlagen an Land. Erfreulich seien auch Fortschritte bei der Senkung der Gewährleistungskosten./tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:31 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2025 / 07:31 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
161,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight
Kurs*:
15,35 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight
Kurs aktuell:
116,65 DKK
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta
KGV*:
-
