Vestas Wind Systems A-S Aktie

14,98EUR -0,28EUR -1,80%
WKN DE: A3CMNS / ISIN: DK0061539921

14.08.2025 14:12:38

Vestas Wind Systems A-S Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vestas nach einem Treffen mit Analysten auf "Overweight" mit einem Kursziel von 164 dänischen Kronen belassen. Das Management des Windturbinenherstellers habe den Fokus auf den Rest des laufenden Jahrzehnts gerichtet, schrieb Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Vorgaben von US-Präsident Trump hätten das Zeug, die Lage zu verändern. Grundsätzlich sei die Energienachfrage in den USA sehr groß./rob/bek/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 09:29 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 09:29 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vestas Wind Systems A-S Overweight
Unternehmen:
Vestas Wind Systems A-S 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
164,00 DKK
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
15,14 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
115,05 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

14:12 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform Bernstein Research
13.08.25 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.25 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
13.08.25 Vestas Wind Systems A-S Buy UBS AG
Aktuelle Aktienanalysen

15:15 Polytec buy Baader Bank
15:13 Talanx Halten DZ BANK
15:03 RWE Kaufen DZ BANK
14:46 grenke Kaufen DZ BANK
14:28 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:19 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
14:12 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:08 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:08 RENK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:08 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
14:06 Sixt Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14:06 Swiss Re Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:03 Porsche Automobil vz. Halten DZ BANK
14:01 Medios Buy Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14:01 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
14:00 Amazon Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:00 Knorr-Bremse Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
13:57 UBS Buy Deutsche Bank AG
13:56 Brenntag Hold Deutsche Bank AG
13:55 Sixt Buy Jefferies & Company Inc.
13:16 MTU Aero Engines Buy UBS AG
13:14 MTU Aero Engines Buy Deutsche Bank AG
13:12 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
13:11 SAFRAN Neutral UBS AG
13:07 Rolls-Royce Buy UBS AG
13:06 Hapag-Lloyd Sell UBS AG
13:05 Swiss Re Buy UBS AG
13:05 RWE Buy UBS AG
13:04 Bilfinger Neutral UBS AG
13:03 Amazon Buy UBS AG
12:27 UNIQA Insurance buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:16 Lenzing neutral Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12:13 RWE Buy Deutsche Bank AG
12:08 Givaudan Neutral UBS AG
12:07 IONOS Buy UBS AG
12:06 Bayer Neutral UBS AG
12:04 TUI Neutral UBS AG
11:54 Nike Neutral UBS AG
11:53 JENOPTIK Neutral UBS AG
11:51 TUI Market-Perform Bernstein Research
11:35 grenke Buy Warburg Research
11:30 CEWE Stiftung Buy Warburg Research
11:29 LANXESS Buy Warburg Research
11:28 JOST Werke Buy Warburg Research
11:27 HelloFresh Buy Warburg Research
11:27 adesso Buy Warburg Research
11:18 LANXESS Neutral UBS AG
11:12 Douglas Neutral UBS AG
11:11 Adyen B.V. Parts Sociales Buy UBS AG
11:10 TRATON Neutral JP Morgan Chase & Co.
