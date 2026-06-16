Vonovia Aktie

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WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

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16.06.2026 11:12:56

Vonovia SE Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Vonovia von 34,30 auf 34,20 Euro leicht gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Aktien stehen zudem auf der "Conviction Buy List" mit den überzeugendsten Empfehlungen der Investmentbank. Analyst Jonathan Kownator passte sein Bewertungsmodell am Montagabend an aktuelle Marktdaten und die Nachrichtenlage an. Der operative Trend sei positiv. Die Wahl des Berliner Senats im September sorge derweil mit einem wohl knappen Rennen für Verunsicherung. Kownator hob zudem hervor, dass sich die Aktie von ihrer üblicherweise negativen Korrelation mit der Rendite zehnjähriger Bundesanleihen zuletzt klar abgekoppelt habe./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2026 / 19:49 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Buy
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
34,20 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
20,76 € 		Abst. Kursziel*:
64,74%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
20,68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
65,38%
Analyst Name::
Jonathan Kownator 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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