ABB Aktie
|71,72EUR
|-1,30EUR
|-1,78%
WKN: 919730 / ISIN: CH0012221716
ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für ABB auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 65 Franken belassen. Für Europas größte Energietechnikunternehmen wird die Aufrechterhaltung ihrer globalen Marktführerschaft wahrscheinlich davon abhängen, in der nächsten Technologiewelle die Nase vorn zu haben, schrieb Alasdair Leslie in einem am Donnerstag vorliegenden Bericht. In seiner Reihe über die Schlüsseltechnologien und -unternehmen der Zukunft beschäftigte sich der Analyst dieses Mal mit den Chancen und Risiken von Solid-State-Transformatoren (SST). Zudem lieferte er eine "Bottom-up"-Schätzung des potenziellen Marktvolumens dieser aufgrund ihrer höheren Energieeffizienz wesentlichen Infrastruktur für KI-Rechenzentren./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 19:23 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.03.2026 / 06:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: ABB (Asea Brown Boveri) Market-Perform
|
Unternehmen:
ABB (Asea Brown Boveri)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
65,00 CHF
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
65,68 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-1,04%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
65,64 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-0,98%
|
Analyst Name::
Alasdair Leslie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu ABB (Asea Brown Boveri)
|
12:26
|Schwacher Wochentag in Zürich: SMI am Mittag leichter (finanzen.at)
|
12:26
|Schwache Performance in Zürich: SLI am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|SMI-Handel aktuell: SMI legt zum Handelsstart den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
25.03.26
|Pluszeichen in Zürich: SLI klettert zum Ende des Mittwochshandels (finanzen.at)
|
25.03.26
|SIX-Handel: SMI schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.03.26
|Mittwochshandel in Zürich: SMI bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
25.03.26
|SMI-Handel aktuell: SMI mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
25.03.26
|Freundlicher Handel: SMI verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)